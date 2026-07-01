¿Hubo sabotaje contra Antrax en MasterChef en la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7? La Chef Zahie el triste desempeño de las tortillas de harina Carmen y Michelle
El desempeño del equipo pone en duda las decisiones de Antrax al frente de la cocina.
La Chef Zahie cuestionó el papel de Antrax como Capitán después del pobre desempeño de Michelle y Carmen durante el reto de la Batalla por Equipos. La responsabilidad del liderazgo quedó bajo la lupa mientras el equipo enfrenta la presión de la competencia.