OFICIAL: Tenemos a la ganadora del Pin Negro de la semana y a los Cocineros que pueden conseguir la Salvación con el Pin del Chef esta noche en MasterChef 24/7
La primera degustación de la noche dejó definidos a los Cocineros que siguen en la pelea por el Pin del Chef y al nuevo poseedor del Pin Negro.
La primera degustación en MasterChef 24/7 marcó un momento clave de la competencia. Los Chefs definieron a los Cocineros que continúan con posibilidades de conquistar el Pin del Chef, además de revelar quién se quedó con el Pin Negro, una distinción que cambiará el rumbo de la noche.