Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 3 de agosto

En Survivor México La Reliquia en Llamas vivimos un capítulo lleno de intensidad, donde las tribus se enfrentaron por una deliciosa recompensa y por valiosos suministros que pueden marcar la diferencia en la supervivencia. Halcones celebró una importante victoria que fortaleció la unión del equipo, mientras que en Jaguares las alianzas comienzan a tambalear y la estrategia individual toma cada vez más fuerza. Con la competencia avanzando, cada decisión y cada triunfo acercan a los sobrevivientes a la gran final o los ponen en riesgo de abandonar la aventura.