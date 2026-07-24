La primera degustación de este viernes en MasterChef 24/7 definirán quiénes pueden luchar por la Última Salvación
La primera degustación reveló qué Cocineros mantienen vivo el sueño de subir al Balcón de la Salvación y convertirse en finalistas.
La primera degustación de la noche marcó un antes y un después en MasterChef 24/7. Tras la evaluación de los Chefs, solo algunos Cocineros lograron mantenerse en la competencia por un lugar en el Balcón de la Salvación, acercándose cada vez más al objetivo de convertirse en finalistas.