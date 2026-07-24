Este viernes los Cocineros se jugarán un lugar como finalistas preparando una garra de león
La garra de león pondrá a prueba la técnica y precisión de los Cocineros para definir al último finalista de MasterChef 24/7.
La competencia llega a un momento decisivo con un reto de alta exigencia dentro de MasterChef 24/7. Los Cocineros deberán preparar una garra de león, un platillo que será clave para definir quién se convertirá en el último finalista de la semana y asegurará su lugar en la siguiente etapa del concurso.