Luis presume cuánto ha bajado de peso en MasterChef 24/7 y así reaccionaron sus compañeros (VIDEO)
Los cocineros de MasterChef 24/7 no dejaron de celebrar los logros de Luis.
Luis compartió con sus compañeros de MasterChef 24/7, que, luego de someterse a una operación de manga gástrica, la pérdida de peso ha sido progresiva y cada vez más evidente, de hecho, aseguró que el look que usó este jueves de delantales negros, antes de entrar al reality, ni si quiera le quedaba. Así reaccionaron sus compañeros.