¿El verdadero castigo de la temporada? Conoce la sanción que Carmen, Lancer y Antrax tendrán que cumplir afuera de MasterChef 24/7

Si bien los cocineros sancionados en pasadas galas de beneficios y castigos se la han pasado mal, la sanción de esta noche compite por ser una de los peores que se han visto en la temporada. ¿Cuál será el castigo que Carmen, Lancer y Antrax tendrán que cumplir al exterior del Mundo MasterChef? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala de esta noche arrancó con la presencia de los paladares más exigentes de México en forma de títeres, quienes compartieron los pormenores del primer reto, el cual consistía en realizar una propuesta que tuviera una proteína, una guarnición y salsa; sin embargo, tendrían que estar en un emplatado que convenciera a cualquier niño o niña de comer el platillo.

Tras una degustación de platillos muy creativos, la cual propició que la Chef Zahie Téllez llorara de la risa, Lancer y Carmen fueron designados como los cocineros con el peor desempeño de la noche mientras que Ramahá, Claudia, Flor, Michelle y Antrax pasaron al segundo reto de la noche, en el que tendrían que preparar un pastel con los bizcochos que hicieron previamente en la cocina oculta y el cual tendría que representar su camino hasta el Top 10 de los mejores participantes de MasterChef 24/7.

En la segunda deliberación de la gala, los Chefs determinaron que Ramahá y Claudia fueron los cocineros que prepararon los mejores platillos, por lo que se convirtieron automáticamente en dos de los capitanes que liderarán la batalla por equipos de mañana, mientras que Flor se unió por haber sido la participante que consiguió el mayor número de votos por parte del público.

En cuanto a Carmen, Lancer y Antrax (como portador del Pin Negro), Claudia Lizaldi reveló que los tres cocineros tendrán que ir temprano al mercado La Nueva Viga para trabajar con los cargadores de alimentos, mientras que Ramahá y Claudia asistirán al mismo lugar, pero con el fin de conocer y aprender de ingredientes.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Claudia (equipo rojo), Ramahá (equipo azul) y Flor (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.