¡Gran platillo! Los Jueces definieron a Julio como el ganador del primer desafío del martes de Beneficio y Castigo en MasterChef 24/7
La primera evaluación de la noche ya tiene al mejor platillo y al primer Capitán de la competencia.
La primera degustación de la noche llegó a su fin con una importante decisión en MasterChef 24/7. Tras evaluar cada preparación, los Chefs eligieron el mejor platillo de la ronda, otorgando a su autor el título del primer Capitán de la jornada y una ventaja clave para el resto del reto.