¡Siempre hay alternativas! La cocina vegetal se apodera del segundo reto de MasterChef 24/7 que definirá a otro Capitán
Sin proteína animal, el segundo grupo pondrá a prueba su creatividad en la cocina.
El Martes de Beneficios y Castigos continúa con un nuevo desafío dentro de la cocina. El segundo grupo deberá preparar un platillo sin proteína animal, enfrentando un reto de cocina vegetal donde la creatividad, la técnica y el sabor serán fundamentales para conquistar a los Chefs de MasterChef 24/7.