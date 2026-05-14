Hacer 80 galletas no solo es cocinar: los creadores descubren que también necesitan matemáticas

Preparar 80 galletas en MasterChef 24/7 demostró que no todo es sabor, técnica e ingredientes. Los creadores de contenido tuvieron que enfrentarse a un reto inesperado: usar matemáticas para calcular correctamente las cantidades necesarias según el número de piezas. Bajo la guía de Lili Cuéllar, quedó claro que dominar una receta también implica precisión y lógica, algo que sorprendió a varios de los participantes.