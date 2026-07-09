Estas fueron las reacciones al fuerte castigo impuesto luego de que Emmanuel e Ixdit hicieran cosas prohibidas en MasterChef 24/7
El fuerte castigo contra Emmanuel e Ixdit provocó todo tipo de reacciones dentro de la cocina de MasterChef 24/7.
Emmanuel e Ixdit enfrentaron las consecuencias de haber realizado acciones prohibidas dentro de la competencia, por lo que todo los participantes tuvieron que pagar sus actos en MasterChef 24/7... Luego de quedarse sin cobijas como parte del castigo, las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar y el momento generó conversación entre los participantes.