“No me voy a zafar": Michelle agradece la intervención de Lancer para cumplir su castigo en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La portadora del Pin Negro habló ante las cámaras del Mundo MasterChef sobre la complicación de salud que le impidió cumplir la sanción
Tras la revelación del castigo que Julio, Antrax y Michelle tenían que cumplir en la cocina oculta y la intervención de Lancer para ocupar el lugar de la cocinera, la portadora del Pin Negro habló ante las cámaras del Mundo MasterChef sobre la complicación de salud que le impidió llevar a cabo la sanción.