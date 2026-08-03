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“Tiene días viéndome feo": Michelle le confiesa a Lancer que continúan los pleitos con Luis en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los nuevos portadores del Pin del Chef y el Pin Negro hablaron sobre las recientes acciones de Luis al interior del Mundo MasterChef

Luego de la gala del pasado lunes, Lancer y Michelle hablaron sobre las recientes acciones de Luis y es que la cocinera afirma que su compañero “tiene días viéndola feo” y que está molesto con ella por haber vuelto con el nuevo portador del Pin del Chef.

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