“Tiene días viéndome feo": Michelle le confiesa a Lancer que continúan los pleitos con Luis en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los nuevos portadores del Pin del Chef y el Pin Negro hablaron sobre las recientes acciones de Luis al interior del Mundo MasterChef
Luego de la gala del pasado lunes, Lancer y Michelle hablaron sobre las recientes acciones de Luis y es que la cocinera afirma que su compañero “tiene días viéndola feo” y que está molesto con ella por haber vuelto con el nuevo portador del Pin del Chef.