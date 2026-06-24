Revelan las indicaciones del Reto de la Batalla por Equipos pues los Cocineros deberán de hacer platillos para grupos de personas con necesidades específicas
Los equipos reciben las indicaciones del reto donde deberán demostrar su talento preparando platillos específicos.
La presión aumenta en MasterChef 24/7 con un nuevo reto por equipos. Los cocineros conocieron las indicaciones de esta batalla, en la que deberán cocinar platillos específicos y trabajar en conjunto para conquistar al jurado y la nutrióloga con sus mejores propuestas.