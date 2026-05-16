Todas las emociones del DETRÁS DE CÁMARAS de la experiencia TikTok MasterChef 24/7: ¡así se vivió!

La experiencia TikTok de MasterChef 24/7 se convirtió en un éxito total : por un día entero, 13 creadores de contenido sintieron la presión culinaria de los retos, pero también se divirtieron de lo lindo en las instalaciones y hasta hicieron nuevas amistades como bien se puede ver en el DETRÁS DE CÁMARAS que te compartimos en el Instagram oficial del reality.

¿Cómo se vivió el detrás de cámaras de la experiencia TikTok de MasterChef 24/7?

En el divertido video disponible en el Instagram de MasterChef pudimos ser testigos de algunos momentos INÉDITOS que se vivieron en la experiencia 24/7 del reality: desde la llegada de los influencers, su sorpresa al recorrer las instalaciones y otro ángulo de una mítica selfie que se tomaron antes de despedirse de la experiencia.

Tomas desde otros ángulos de los cuartos y la cocina, divertidas tomas de los host digitales Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, así como vistas del equipo de producción y hasta una charla con el tiktoker ganador Julio Vázquez formaron parte del material que de inmediato se llenó de toda clase de reacciones.

El Proyecto Magenta nos hizo reír con sus ocurrencias poco antes de entrar a las instalaciones, mientras que Leslie y Antonio protagonizaron uno de los momentos más enternecedores cuando le entregaron su respectivo mandil a casa participante.

Sobre Julio Vázquez, el detrás de cámaras captó algunas de las primeras reacciones del influencer cuando supo que fue el gran ganador elegido por el público para quedarse como cocinero:

"Mucho gusto (…) no me lo esperaba", declaró Julio bastante feliz, quien se puso en modo picarón cuando Leslie Gallardo le preguntó si se desnudaría frente a las cámaras: "No digo que no pueda pasar... no, no te creas", respondió en medio de las risas.

https://www.instagram.com/p/DYXsqf6k2G9/

"Estoy contenta: vamos a ver mucha carnita asada, mucho acento regiomontano y eso es muy importante", comentó Leslie súper emocionada.

Como ves, el detrás de cámaras de la experiencia TikTok de MasterChef 24/7 nos demostró todas las emociones y sorpresas que se llevaron los creadores de contenido... ¡ahora sólo nos queda esperar al arranque oficial de la competencia llena de sazón y retos que ocurrirá en sólo unas horas!

¿Listos para el casting digital? ¡Así fue la presentación de MasterChef 24/7!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo del 2026 en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.