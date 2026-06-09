Ricardo abre su corazón y cuenta una de las historias más fuertes de toda su vida... Pero que justamente le han impulsado a ser quien hoy es
Ricardo se sincera con Jazmín y revela una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado.
Ricardo abrió su corazón durante una conversación con Jazmín y compartió una de las historias más fuertes de su vida. Su historia sobre su infancia reflejó la superación, la fortaleza y la valentía que lo han acompañado en su camino en MasterChef 24/7, conmoviendo a quienes escucharon sus palabras.