Secretos del gazpacho perfecto para que te salga fino, sedoso y equilibrado... ¡al estilo MasterChef 24/7!

El gazpacho llegó a la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 gracias a la Chef Isabel Carvajal , quien dedicó su clase del día a preparar algunos platillos típicos de la cocina fría... ¡esta receta de origen andaluz es ideal para los climas calurosos, pero prepararla tiene su chiste!

¿Cómo hacer que tu gazpacho quede perfecto y sabroso para los días de calor?

El gazpacho es una sopa fría originaria de Andalucía, España, ideal para los días calurosos: la clave de su éxito es el uso de hortalizas como jitomates rojos y maduros, pimiento verde, pepino y ajo, así como una emulsión deliciosa que se logra con la magia del aceite de oliva, el vinagre y el pan duro para darle textura.

Sin embargo, para que obtengas un un rico gazpacho cremoso, frío y con textura sedosa en lugar de una ensalada de jitomate machacada hay algunas "reglas de oro" que deben seguirse... ¡de esta forma, tal vez los cocineros puedan conquistar a los exigentes Jueces en las competencias!

De acuerdo con Google Gemini, hay 3 aspectos que debes tomar en cuenta a la hora de hacer gazpacho:

LA ELECCIÓN DE LOS VEGETALES

El jitomate: debe ser extremadamente maduro y carnoso. Si el jitomate es pálido o duro, el gazpacho sabrá a agua y carecerá de dulzor natural.

El pimiento: Usa pimiento verde italiano, pues el pimiento rojo aporta un sabor demasiado dulce y domina sobre el resto.

El pepino: Pélalo por completo y retira las semillas si es muy grande... ¡recuerda usarlo con moderación o le dará un sabor amargo al gazpacho!

El ajo: La regla de oro es quitarle siempre el germen central (el brote interior) para evitar que amargue o caiga pesado; con medio diente de ajo suele bastar para un kilo de tomates.

PROPORCIONES

Si vas a hacer gazpacho con un kilo de jitomate, Google Gemini recomienda usar estas cantidades:

Tomate maduro: un kilo

Medio pimiento verde italiano; unos 50 gramos.

Medio pepino pelado

Un cuarto de cebolla dulce

Medio diente de ajo sin el germen interior

100 ml de aceite de oliva

Unos 20 o 30 ml de vinagre de jerez

De 30 a 50 gramos de pan duro

Una cucharadita de sal

LA ELABORACIÓN

¡No añadas el aceite de oliva desde el principio con las verduras!

Tritura primero todos los vegetales, el vinagre y la sal hasta obtener un líquido fino. Después, añade el aceite poco a poco en forma de hilo mientras sigues batiendo a máxima potencia. Esto crea una emulsión (similar a una mayonesa suave) que le da al gazpacho ese color anaranjado característico y una textura sedosa sin necesidad de usar exceso de pan.

El macerado

Si tienes tiempo, corta todos los ingredientes, mézclalos en un tazón con la sal, el vinagre y un chorrito de aceite, y déjalos macerar en el refrigerador de dos a 12 horas antes de triturar. Las verduras soltarán sus jugos y los sabores se integrarán de forma espectacular.

Cuela para la textura

Incluso si usas una batidora de alta potencia (tipo Vitamix o procesador potente), pasar la mezcla por un colador chino o un pasapurés fino eliminará los restos de pieles y semillas, transformando el gazpacho en un terciopelo líquido.

La temperatura ideal del gazpacho

Nunca le añadas cubitos de hielo al gazpacho para enfriarlo al momento: el hielo se derrite y aguará el sabor. Lo ideal es dejarlo enfriar en el refrigerador durante al menos tres o cuatro horas antes de servir. Sirve muy frío en vasos o tazones helados.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?