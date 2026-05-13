MasterChef 24/7 | Revive los mejores momentos del Tour de Medios de Édgar Núñez e Isabel Carvajal, los “Maestros del fuego”

Previo a sus próximas tareas como los nuevos “Maestros del fuego” en MasterChef 24/7, Édgar Núñez e Isabel Carvajal realizaron un tour de medios en los programas de TV Azteca con el fin de invitar al público para que no se pierda el próximo inicio del reality show y aquí te presentamos los mejores momentos de los chefs y sus entrevistas.