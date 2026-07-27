masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡El Reto de esta noche en MasterChef 24/7 se definirá con un pescado! ¿Quién ganará el Pin del Chef y la Salvación hoy?

Los Cocineros se enfrentarán a un reto donde el sabor del mar podría llevarlos directo a la salvación.

Esta noche los Cocineros tendrán una gran oportunidad de cambiar su destino dentro de la MasterChef 24/7 o al menos esta semana, pues con una proteína proveniente del mar como protagonista, deberán conquistar el paladar de los jueces para quedarse con el codiciado Pin del Chef.

Tags relacionados
MasterChef Pin del Chef de MasterChef

Videos