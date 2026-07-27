¡El Reto de esta noche en MasterChef 24/7 se definirá con un pescado! ¿Quién ganará el Pin del Chef y la Salvación hoy?
Los Cocineros se enfrentarán a un reto donde el sabor del mar podría llevarlos directo a la salvación.
Esta noche los Cocineros tendrán una gran oportunidad de cambiar su destino dentro de la MasterChef 24/7 o al menos esta semana, pues con una proteína proveniente del mar como protagonista, deberán conquistar el paladar de los jueces para quedarse con el codiciado Pin del Chef.