¡El público eligió por votaciones! Flore es la tercera Capitana en MasterChef 24/7
La competencia sube de nivel con la elección de una nueva líder que tendrá un papel clave en el próximo reto.
A través de las votaciones, el público eligió a Flor como la tercera capitana para este miércoles de Batalla por Equipos. Con nuevas responsabilidades y grandes decisiones por delante en MasterChef 24/7, esta participante tendrá la misión de guiar a su equipo rumbo a la victoria en esta Batalla por Equipos.