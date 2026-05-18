La Chef Zahie Téllez explota en MasterChefMx 24/7 y regaña a Daniela por desaprovechar la ayuda de los chefs
La La Chef Zahie Téllez dejó claro que el orden y la estrategia pueden definir el futuro en la competencia.
La tensión aumentó en MasterChef 24/7 cuando La Chef Zahie Téllez regañó a Daniela por no utilizar las tarjetas de apoyo que podían darle ayuda directa de los chefs. Además, la chef aprovechó el momento para recalcar la importancia de mantener limpieza y orden dentro de la cocina, advirtiendo que estos aspectos también influyen en la evaluación de los participantes y en su permanencia dentro de la competencia culinaria.