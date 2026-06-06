¿Se aproxima una traición? Luis revela problemas al interior de las “Divas": “Yo quiero mucho a Carmen, pero no sé...” (VIDEO)
Luis se sinceró con Pablo y Daniela sobre la personalidad de Carmen y sus acciones en el reality show
Tras el intercambio de mandiles en la gala de salvación del viernes 5 de junio, Luis se sinceró con Pablo y Daniela sobre la personalidad de Carmen y las declaraciones que ha emitido en MasterChef 24/7, así como su posible arrepentimiento de haber formado parte de su equipo.