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¿Se aproxima una traición? Luis revela problemas al interior de las “Divas": “Yo quiero mucho a Carmen, pero no sé...” (VIDEO)

Luis se sinceró con Pablo y Daniela sobre la personalidad de Carmen y sus acciones en el reality show

Tras el intercambio de mandiles en la gala de salvación del viernes 5 de junio, Luis se sinceró con Pablo y Daniela sobre la personalidad de Carmen y las declaraciones que ha emitido en MasterChef 24/7, así como su posible arrepentimiento de haber formado parte de su equipo.

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