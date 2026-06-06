Las “Divas” definen su plan a seguir en MasterChef 24/7 si llegan a la siguiente semana: “Ya tenemos que ganar el Pin del Chef” (VIDEO)
Los cocineros establecieron su plan colectivo tras el reciente intercambio de mandiles hecho por Flor en la gala de salvación
Luego de que el intercambio de mandiles hecho por Flor en la gala de salvación causara estragos en la dinámica de las “Divas”, los cocineros comenzaron a definir su plan colectivo para la siguiente semana si es que Pablo, Luis, Daniela y Michelle sobreviven al domingo de eliminación.