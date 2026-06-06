“Tienes que aceptar que ya no voy a estar": La triste reacción de Daniela ante la posible salida de Pablo de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los cocineros se sinceraron frente a las cámaras de MasterChef 24/7 y hablaron acerca de lo que podría pasar este próximo domingo de eliminación.
Daniela y Pablo tuvieron una conversación al regresar del viernes de reto de salvación en MasterChef 24/7 y hablaron acerca de qué pasaría si alguno de los dos saliera. Pablo aprovechó para darle ánimos a Dani y recordarle que es muy talentosa para cocinar.