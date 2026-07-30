“No es tu obligación arreglarlo": Ramahá aconseja a Carmen acerca de lo que pasó con Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Las cosas siguen tensas dentro del Mundo MasterChef 24/7 después del enfrentamiento entre Lancer y Carmen, en donde ambos explotaron luego de las declaraciones de Carmen durante un video transmitido en la gala del miércoles de batalla por equipos de este miércoles 29 de julio. Por lo anterior, Carmen se planteó ir a hablar con Lancer, pero Ramahá le dijo que tampoco es su olgicación hacerlo.