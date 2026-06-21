MasterChef 24/7 | Los cocineros dedican sus platillos a sus padres

El domingo de salvación en MasterChef 24/7 estuvo lleno de emoción y significado, ya que los cocineros enfrentaron un reto muy especial: preparar un platillo dedicado a sus padres. En esta dinámica, no solo se evaluó el sabor y la técnica, sino también el sentimiento y la historia detrás de cada creación culinaria. Cada equipo tuvo la oportunidad de demostrar su mejor versión en la cocina, buscando destacar y asegurar su lugar en el balcón.