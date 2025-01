Plutarco Haza confirma su participación en MasterChef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity 2025 tuvo una aparición inesperada en el programa Al Extremo, programa en el que se anunció al octavo participante del reality show de cocina, quien es Plutarco Haza.

En entrevista para el programa, el actor compartió que: “La vida me sorprende, no me esperaba estar en un reality y menos en uno de cocina”.

¿Quiénes son los participantes confirmados de MasterChef Celebrity 2025?

¿Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2025?

Hasta el momento, no se ha revelado el día y horario del inicio de transmisiones; sin embargo, te invitamos a estar al pendiente a través de éste, el sitio oficial de MasterChef, donde podrás encontrar las noticias más relevantes del reality show.

¿Quién es Plutarco Haza?

Plutarco Haza es un actor que alcanzó la fama gracias a su trabajo en la emblemática telenovela ‘Mirada de Mujer’, en la que interpretó a ‘Andrés’.



Posteriormente, el histrión continuó con su trayectoria artística en melodramas como: ‘Todo por Amor’, ‘Amor es querer con alevosía’, ‘El país de las mujeres’, ‘Mirada de Mujer el regreso’, ‘Mientras haya vida’, entre otras.

En el cine, el talento de Plutarco llegó a producciones como: ‘Amor letra por letra’, ‘Bajo la sal’, ‘Aquí entre nos’, entre otros.



Cautiva por Amor

Plutarco Haza también formará parte de la nueva telenovela de TV Azteva: Cautiva por Amor, historia en la que interpretará a un villano. En entrevista exclusiva para Ventaneando, el actor compartió que también está entusiasmado por iniciar este proyecto.

“Mi personaje esclaviza gente, los tiene trabajando en su hacienda y secuestrado, luego trafica con ellos, pero tiene una fachada de hombre honorable, con su familia, casado con el personaje de Daniela Castro. Tiene tres hijos, dos hombres y una mujer”, adelantó. Disfruta de la entrevista completa en el siguiente video:

Plutarco Haza estará en la nueva telenovela “Cautiva Por Amor” de TV Azteca [VIDEO] Nuestro querido Plutarco Haza regresa a las telenovelas con un proyecto de TV Azteca, veremos a Haza interpretar nuevamente a un villano.

