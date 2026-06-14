Masterchef 24/7 | Ricardo se convierte en el eliminado de este domingo

La noche de eliminación llegó a su desenlace en MasterChef 24/7 y, tras una intensa deliberación, Ricardo tuvo que despedirse de la competencia. Aunque presentó un platillo inspirado en la reconciliación y buscó transmitir sus emociones a través de su cocina, su propuesta no logró conquistar por completo el paladar de los chefs. Con esta decisión, Ricardo pone fin a su paso por la cocina más famosa de México, dejando atrás momentos inolvidables, aprendizajes y amistades que marcaron su experiencia dentro del programa.