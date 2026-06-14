MasterChef 24/7 | El Equipo Rojo conquista a chefs y comensales y sube al balcón

La degustación de postres llegó a su final en MasterChef 24/7 y dejó un claro ganador. Tras evaluar sabor, presentación y creatividad, tanto los comensales como los chefs coincidieron en que el Equipo Rojo presentó el mejor postre de la noche. Gracias a su excelente trabajo, lograron conquistar los paladares de los jueces y asegurar su lugar en el balcón, obteniendo una valiosa victoria dentro de la competencia. El resultado confirma que el trabajo en equipo y la atención a los detalles pueden marcar la diferencia en los momentos más importantes de la cocina más famosa de México.