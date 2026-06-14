MasterChef 24/7 | Comienza el último y más intenso duelo de eliminación

La noche llega a su momento más decisivo en MasterChef 24/7 con el inicio del último y más intenso duelo de eliminación. Los participantes que continúan en riesgo deberán demostrar su mejor nivel bajo una enorme presión, conscientes de que cualquier error podría costarles su lugar en la competencia. Con el sueño de seguir avanzando en la cocina más famosa de México, cada cocinero dará todo de sí para convencer a los chefs con platillos llenos de técnica, creatividad y sabor. Solo los mejores lograrán mantenerse una semana más en la lucha por el título.