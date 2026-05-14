Primer regaño de las 24 horas de TikTok en MasterChef 24/7 ¿Qué fue lo que pasó?

La tarde de este jueves 14 de mayo entraron al Mundo de MasterChef 24/7 los 13 creadores de contenido que vivirán la experiencia de un día completo en las innovadoras instalaciones. Como primer reto, la "Maestra del fuego" Lili Cuéllar les dio la tarea de hacer 80 galletas por equipos, pero también recibieron su primer regaño. Te contamos qué pasó.

Luego de entrar a las instalaciones y recibir sus mandiles por parte de los hosts digitales, Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, los influencers conocieron a la chef mexicana especialista en repostería, quien les mostró la forma de hacer galletas decoradas. Sin embargo, al notar a los participantes un tanto dispersos, debió hacerles una advertencia.

La chef Lili Cuéllar formará parte de la nueva temporada de MasterChef 24/7|ESPECIAL

"¡Silencio!": La "Maestra del fuego" Lili Cuéllar lanza advertencia a los influencers

Una de las partes más importantes en la cocina de MasterChef México es la disciplina y la chef Lili Cuéllar lo sabe. Al iniciar su primera clase de repostería la experta hizo un llamado a los 13 creadores de contenido, quienes se mostraban entusiastas y emocionados, sin embargo, no respondieron a las indicaciones, por lo que recibieron un regaño y una advertencia.

"¡Silencio!", gritó la "Maestra del fuego" para llamar la atención de los 13 influencers. Luego, comentó: "Vamos a empezar a poner puntos negativos si no me escuchan".

El regaño no pasó a mayores, pero dejó claro que la disciplina, concentración y la obediencia a los chefs es indispensable para que los retos puedan lograrse y que cada postre o platillo se cocine de forma perfecta.

Cómo votar por tu influencer favorito para que forme parte de MasterChef 24/7

Para elegir al o los influencers favoritos se debe ingresar al enlace: www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota. En la página oficial se proporcionan 10 votos totales para repartir. Al terminar las votaciones, el creador de contenido que tenga más votos será quien ingrese al Mundo de MasterChef 24/7 y se convierta en el primer integrante confirmado.

La transmisión en vivo se puede seguir en la cuenta oficial de MasterChef 2026 en TikTok: @masterchefmx.

Estos son los 13 creadores de contenido en el reto:



Mariana Ávila

Susy Mouriz

Julio Vázquez

Liza Báez

Cecia Loaiza

Ale Castellanos

Marlife

Ale Hervi

Axel Armijo

Alee López

Denisse Castillo

Alex Durán

Abue Angie Recetas

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.