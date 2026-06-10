El Chef Edgar Núñez visitó a Chiken y habló sobre lo que se vive en MasterChef 24/7

Este miércoles contamos con un invitado de lujo, pues el Chef Edgar Núñez visitó a Chiken en un programa intenso, pues además de conocer un poco de lo que ha sido la participación de este Maestro del Fuego en MasterChef 24/7, habló sobre uno de los detalles que vive día a día, en especial hoy que recibió a los ganadores del martes de Beneficio y Castigo.