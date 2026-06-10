El Chef Edgar Núñez visitó a Chiken y habló sobre lo que se vive en MasterChef 24/7
El reconocido Chef nos acompañó en esta edición de El Otro Lado de los Realities para compartir su experiencia dentro del programa.
Este miércoles contamos con un invitado de lujo, pues el Chef Edgar Núñez visitó a Chiken en un programa intenso, pues además de conocer un poco de lo que ha sido la participación de este Maestro del Fuego en MasterChef 24/7, habló sobre uno de los detalles que vive día a día, en especial hoy que recibió a los ganadores del martes de Beneficio y Castigo.