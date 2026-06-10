Chefs explican la elaboración de los peneques en esta Batalla por Equipos
Los participantes conocieron los detalles del reto y la clave para alcanzar el éxito en equipo.
Antes de comenzar la Batalla por Equipos, los Chefs explicaron a los cocineros en qué consiste la elaboración de los peneques y los aspectos que serán evaluados durante el reto de esta noche en MasterChef 24/7. Además, enfatizaron la importancia de la comunicación, organización y trabajo en equipo para lograr un resultado sobresaliente.