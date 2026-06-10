Camila y Antrax están comenzando a hacer sus planes para irse contra Lancer

Camila y Antrax definieron la estrategia que utilizarán para enfrentar a Lancer durante la Batalla por Equipos con el fin de que no consiga la Salvación, buscando sacar ventaja en un reto donde cada decisión puede marcar la diferencia en Masterchef 24/7. Ahora la gran incógnita es si su plan será suficiente para superar a su rival.