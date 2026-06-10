¿Cuenta con una GRAN ventaja? Lancer podría tener un as bajo la manga en esta Batalla por Equipos de MasterChef 24/7
Lancer cuenta con una posible ventaja que podría marcar diferencia durante la elaboración de los peneques.
Durante la explicación de la Batalla por Equipos, los Chefs señalaron la ventaja con la que podría contar Lancer en la elaboración de los peneques. Este detalle podría convertirse en un factor importante dentro de este reto en MasterChef 24/7, donde la técnica, la ejecución y el trabajo en equipo serán determinantes para alcanzar la victoria.