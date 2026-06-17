Ismael Zhu se apoderó de El Otro Lado de los Realities previo a la llegada de Chiken y Litzy de Jeans quienes hablaron de lo que sucede en MasterChef 24/7

Esto es lo que hablaron Ismael “El Chino” Zhu, con nuestra invitada especial, Litzy de Jeans y Chiken sobre lo que se ha visto día con día en MasterChef 24/7. ¿Hay falta de disciplina dentro del universo de MasterChef 24/7? Esto es lo que se debatió este miércoles en comparación por su paso de MasterChef Celebrity.