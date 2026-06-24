Resumen del lunes 22 de junio: Cambios, sorpresas y nuevos capitanes
La cocina más famosa de México vivió una jornada llena de decisiones inesperadas, nuevas estrategias y momentos que marcarán el rumbo de la competencia.
El lunes 22 de junio estuvo lleno de emociones en la cocina más famosa de México. Ismael tuvo que despedirse de su característica barba, demostrando que en MasterChef 24/7 las reglas y criterios de la competencia están por encima de todo. Además, las estrategias comenzaron a tomar un nuevo rumbo entre los cocineros, mientras la presión aumenta semana tras semana.