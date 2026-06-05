Programa Completo 26 de mayo | Beneficio y Castigo: los cocineros luchan por el liderazgo de sus equipos en MasterChef 24/7

El reto de Beneficio y Castigo en MasterChef 24/7 estuvo marcado por la exigencia y la competencia. Los cocineros tuvieron que demostrar la calidad de su cocina, su creatividad y su capacidad para resolver problemas bajo presión con el objetivo de convertirse en líderes de sus respectivos equipos. Cada preparación fue clave para convencer a los chefs de que contaban con las habilidades necesarias para asumir la responsabilidad del liderazgo y tomar decisiones que podrían influir en el rumbo de la competencia.

