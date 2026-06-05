¡Otra vez! La Chef Isabel Carvajal castiga a Carmen y Julio por mala conducta en MasterChef 24/7 (VIDEO)
A pesar de que ya les han llamado la atención en diferentes ocasiones, las actitudes de los cocineros de MasterChef 24/7 sigue sin ser la ejemplar.
La disciplina en MasterChef 24/7 no es negociable y toda falta de los participantes tendrá consecuencias. Y la que ya demostró que no está dispuesta a tolerar desobediencias, es la Chef Isabel Carvajal, quien se puso firme con Carmen y Julio al sorprenderlos platicando en plena clase. Así que sin discutir con ellos, simplemente se limitó a separarlos para que por separado pusieran atención y dejaran de estar platicando.