¡Estos perritos y gatitos buscan un hogar! Recuerda que adoptar es un acto de amor y responsabilidad
¿Buscas adoptar? Nuestros amigos de Ele Lomitos nos visitaron para mostrarnos unos lindos perritos y gatitos que fueron rescatados y que buscan un hogar.
¡Adoptar un perrito o un gatito es un actor de amor y de responsabilidad! Elena Alós Pereñiguez, fundadora de ‘Ele Lomitos’, nos acompañó para platicarnos de su labor de rescate. Además, conocimos a unos tiernos lomitos y michis que buscan un hogar. ¡Aquí los datos de contacto para adoptar perritos y gatitos!