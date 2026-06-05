“Me preocupa mucho": Ixdit confiesa que se siente culpable de estar en MasterChef 24/7 por una conmovedora razón

En solo 3 semanas, Ixdit ha demostrado tener un enorme talento en la cocina de MasterChef 24/7 y se ha llevado varias felicitaciones por parte de los chefs por su sazón. Sin embargo, esta experienia está siendo agridulce para la participante, en especial cuando los llaman a la mesa para degustar los platillos darios, pues en estos momento le preocupa pensar en si Santi, su hijo, está bien y si ya comió.