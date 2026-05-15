¿Qué significa “miserable”? El utensilio de cocina que confundió a los influencers del reto MasterChef 24/7

Los 13 influencers que entraron este jueves a las instalaciones del Mundo MasterChef 24/7 para vivir la experiencia con TikTok se enfrentaron a su primer reto. Los creadores de contenido debieron elaborar 80 galletas con la guía de la "Maestra del fuego" Lili Cuéllar y entre los elementos de cocina que debieron utilizar estuvo la "miserable", pero: ¿Qué significa, qué es y de dónde viene este utensilio?

En la experiencia de 24 horas que deben pasar los creadores de contenido deberán realizar diversas actividades relacionadas con la cocina, y algo indispensable es que conozcan los elementos que les ayudarán a mejorar sus habilidades culinarias.

El utensilio de cocina que confundió a los influencers del reto MasterChef 24/7

Lili Cuéllar les mostró una receta para hacer galletas, y durante la explicación les fue enseñando los nombres de diversos elementos o utensilios. Entre los mencionados, la "miserable" confundió a algunos de los influencers, como se pudo ver en la transmisión en vivo por TikTok, a través de la cuenta oficial de MasterChef 24/7 (@masterchefmx), que se podrá ver hasta que termine el reto el viernes 15 de mayo.

Durante el reto de repostería, Abue Angie explicó que la "miserable" era el utensilio ideal para mover la mezcla en el bowl de la batidora, así como para limpiar y retirar toda la masa, sin embargo, el nombre confundió a Marlife por su peculiaridad.

Qué significa "miserable" en la gastronomía y de dónde viene el nombre

La espátula de cocina, comúnmente conocida como "miserable" recibe el nombre por su capacidad para recoger hasta la última gota o rastro de mezcla en un recipiente, sin desperdiciar nada. Es una herramienta indispensable en repostería para limpiar bowls de crema, masa o salsas. Generalmente está elaborada de silicón o hule con mango de plástico o madera. En la cocina profesional es muy utilizado.

Su nombre proviene del francés maryse, término con el que originalmente se conocía a esta espátula repostera. Con el tiempo, en varios países hispanohablantes derivó coloquialmente en “miserable”, haciendo referencia a que “no deja nada” dentro del recipiente, es decir, aprovecha hasta el último resto de preparación.

Cómo votar por tu influencer favorito para que forme parte de MasterChef 24/7

El reto de MasterChef 24/7 y TikTok ya comenzó y uno de los 13 creadores de contenido se podrá convertir en el primer integrante confirmado del reality culinario.

Para elegir al o los influencers favoritos se debe ingresar al enlace: www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota. En la página oficial se proporcionan 10 votos totales para repartir. Al terminar las votaciones, el creador de contenido que tenga más votos será quien ingrese al Mundo de MasterChef 24/7 y se convierta en el primer integrante confirmado.

La transmisión en vivo se puede seguir en la cuenta oficial de MasterChef 2026 en TikTok: @masterchefmx.

Estos son los 13 creadores de contenido en el reto:

