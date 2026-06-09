Ramahá, cocinero de MasterChef 24/7, reveló su segunda actividad en Mérida

Ahora que Ramahá fue nombrado como parte de la brigada de limpieza, junto a Carmen y Michelle, el cocinero se animó a revelar algo sobre sus actividades. Además de ser artesano, el concursante de MasterChef 24/7 explicó que en su natal Mérida, Yucatán, hace servicios de limpieza en casas, además, aprovechó para pedir que se les llame auxiliares y no empleados domésticos.