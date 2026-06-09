Ramahá, cocinero de MasterChef 24/7, reveló su segunda actividad en Mérida
Ahora que es de la brigada de limpieza, el originario de Yucatán se sinceró con el público
Ahora que Ramahá fue nombrado como parte de la brigada de limpieza, junto a Carmen y Michelle, el cocinero se animó a revelar algo sobre sus actividades. Además de ser artesano, el concursante de MasterChef 24/7 explicó que en su natal Mérida, Yucatán, hace servicios de limpieza en casas, además, aprovechó para pedir que se les llame auxiliares y no empleados domésticos.