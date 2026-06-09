Hora Límite de las votaciones HOY martes 09 de junio 2026 para elegir el Poder del Pin

Comienza la cuarta semana de MasterChef 24/7 y los participantes saben que cada estartategia y juego es importante para seguir avanzando dentro de la cocina más famosa de México, pues recordemos que durante la emisión de este lunes 8 de junio, Ixdit se convirtió en la gran ganadora de la noche al conquistar a los jueces y quedarse con el Pin del Chef, una ventaja que podría cambia el rumbo de la competencia. Sin embargo, esta vez la decisión de Ixdit para hacer valido el Pin no estará en sus manos, ya que la producción abrió una votación para que el público elija cuál será el verdadero poder de este beneficio.

¿Cómo el público determinará el Poder del Pin?

En esta ocasión el público tendrá la oportunidad de determinar a través de una votación especial definir qué ventaja obtendrá Ixdit gracias a su triunfo. La dinámica presenta dos opciones que podrían impactar directamente en el próximo Domingo de Eliminación.

La primera opción de poder consiste en bloquear la salvación del público para uno de los cocineros, impidiendo que un participante pueda beneficiarse de este recurso durante la semana. Mientras que la segunda opción permitiría enviar directamente a un concursante al último reto de eliminación, colocándolo en una posición de alto riesgo rumbo a la expulsión.

La decisión del público podría convertirse en uno de los momentos más polémicos de la temporada, dependiendo del resultado de la votación, ya que, algunos participantes podrían ver comprometida su permanencia en MasterChef 24/7.

¿Cuál es la hora límite para votar hoy en MasterChef 24/7?

Este Martes de Beneficio y Castigo es un día clave debido a que se determinará a través del voto del público el Poder del Pin por lo que tu apoyo es importante para saber cúal será el destino final de este beneficio que obtuvo Ixdit, así que si quieres formar parte de estas opciones recuerda mandar tu voto el cual puede emitirlo a através de la página oficial o dando click aquí. Recuerda que cada persona tiene derecho a 10 VOTOS GRATIS , sin embargo,existe una opción donde puede obtener más votos, una vez que hayas concluido tu votación más abajo de la página sale un mensaje que dice : VOTOS EXTRAS ahí serás acredor de 10 más y puedes hacer la misma operación dar todos los puntos a una sola opción o repartirlos.