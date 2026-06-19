Resumen del jueves 18 de junio: Tensión, sabor y momentos inolvidables

El 18 de junio se vivió un programa cargado de emociones en MasterChef 24/7. Los cocineros enfrentaron retos que exigieron lo mejor de su talento, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión. Entre degustaciones decisivas, estrategias, nervios y momentos que mantuvieron a todos al filo del asiento, el nivel de la competencia volvió a elevarse. Además, los participantes sorprendieron con preparaciones llenas de sabor y técnica, demostrando que cada vez están más cerca de alcanzar su máximo potencial dentro de la cocina más famosa de México. Una noche donde la tensión, el sazón y las emociones fueron los grandes protagonistas.

