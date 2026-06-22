Resumen del viernes 19 de junio: Revive los momentos más intensos del viernes de salvación en MasterChef 24/7

El viernes de salvación estuvo lleno de emociones, grandes desafíos y decisiones que marcaron el rumbo de la competencia. Cada reto exigió el máximo esfuerzo de los participantes, quienes dejaron todo en la cocina para asegurar su permanencia y demostrar que tienen lo necesario para seguir avanzando. La intensidad crece semana a semana y el nivel de la competencia no deja de sorprender.

