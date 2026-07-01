Resumen del martes 30 de junio: Lancer y la profesora Lili Cuéllar protagonizan un tenso momento

La cocina más famosa de México vivió una noche llena de emociones. Lancer protagonizó un fuerte intercambio con la profesora Lili Cuéllar, en un momento que elevó la tensión durante la competencia. Además, las lecciones culinarias y los exigentes retos marcaron una gala de otro nivel, donde cada detalle fue clave para seguir en la contienda.