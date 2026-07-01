Venga La Alegría | Programa 1 de julio 2026 Parte 2 | Encuentran a la nieta de Paquita la del Barrio y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de julio 2026, parte 2: Ernesto Laguardia reacciona a los rumores de nuevo romance de Angélica Vale, encuentran a la nieta de Paquita la del Barrio, el reportaje de Tabata Jalil, los consejos de rescatistas calificados, las confesiones de los conductores sobre sus amistades en El Club de los Corazones Rotos y los mejores postres para festejar los triunfos de la Selección Azteca.

También, el arranque de la Jornada 3 de El Torneo de la Alegría, el ‘taco de ojo’ que se dieron las conductoras con futbolistas y modelos y Andy Sola explicó qué es la muerte súbita en el futbol. Además, jugamos Sin Palabras, La Productora Dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!