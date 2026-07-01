Venga La Alegría | Programa 1 de julio 2026 Parte 1 | Alicia Machado estalla, Laura Flores se quita los implantes y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de julio 2026, parte 1: Alicia Machado estalla contra las críticas por asistir al concierto de Carín León a pesar de la emergencia en Venezuela, el abogado de Livia Brito anuncia que ya pagó su condena millonaria con Ernesto Zepeda, Niurka habla de la posibilidad de subir al ring con Ninel Conde y la psicóloga Luisa López explicó por qué nos reímos del dolor que sentimos.

También, los experimentos de Inter ¿Neta?, los festejos tras la victoria sobre Ecuador en la máxima fiesta futbolera, la receta de sopa de tortilla, Laura Flores explica por qué se quitó los implantes y Enrique Guzmán compartió recuerdos íntimos de Venezuela. Además, Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas cuándo vuelve a jugar México, los peinados más originales de frutas y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 30 de junio 2026. ¡Venga La Alegría!