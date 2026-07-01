Guerra de costales en MasterChef 24/7: los cocineros lo dan todo en la competencia (VIDEO)

Ramahá les propuso a algunos de los cocineros de MasterChef 24/7 una guerra de costales. A la competencia entraron Jazmín, Claudia, Camila, Antrax y el originario de Yucatán. Así, los concursantes pasaron un momento divertido previo a la gala de este miércoles, en la que se realizarán los retos de equipos comandados por los tres capitanes elegidos este martes.